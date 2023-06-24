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Hasil MotoGP Assen Hari Ini sesi Kualifikasi di Kelas Moto3 , Cek Starting Grid Mario Aji di Belanda

Pada urutan berapa Mario Aji berhasil mencatatkan Waktu Kualifikasi terbaiknya di seri ke 8 dalam kalender MotoGP 2023 musim ini tersebut?

Penulis: Ishak | Editor: Ishak
zoom-inlihat foto Hasil MotoGP Assen Hari Ini sesi Kualifikasi di Kelas Moto3 , Cek Starting Grid Mario Aji di Belanda
OFFICIAL TWITTER HONDA TEAM ASIA/REPRO
Berikut Starting Grid di Kelas Moto3 pada Live Race MotoGP Belanda 2023 Minggu 25 Juni 2023 Besok.Cek Urutan Start Pembalap Indonesia Mario Aji selengkapnya di artikel ini . 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Moto3 menjadi satu di antara kelas yang menggelar Balapan penentu Hasil Kualifikasi MotoGP hari ini .

Dari seri MotoGP Belanda 2023 .

Dalam Balapan yang digelar di Sirkuit Assen Belanda pada Sabtu 24 Juni 2023 malam WIB tersebut, Pembalap asal Spanyol David Munoz berhasil merebut Pole Position.

Bagaimana dengan Pembalap Indonesia Mario Aji ?

Pole Position MotoGP Belanda 2023 Lengkap Moto3 Moto2 dan Kelas Utama, Cek Starting Grid di Assen

Pada urutan berapa Mario Aji berhasil mencatatkan Waktu Kualifikasi terbaiknya di seri ke 8 dalam kalender MotoGP 2023 musim ini tersebut?

Berikut rekap Hasil Kualifikasi MotoGp Belanda 2023 hari ini di kelas Moto3 , Sabtu 24 Juni 2023:

(Starting Grid, Pembalap,Negara Asal, Tim (Sepeda Motor), Waktu Balapan/Gap)

1 David Muñoz SPA BOE Motorsports (KTM) 1m 41.181s

2 Joel Kelso AUS CFMOTO Racing PruestelGP (CFMOTO) 1m 41.472s

3 Riccardo Rossi ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) 1m 41.510s

4 Ayumu Sasaki JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Husqvarna) 1m 41.512s

5 Deniz Öncü TUR Red Bull KTM Ajo (KTM) 1m 41.520s

6 Stefano Nepa ITA Angeluss MTA Team (KTM) 1m 41.578s

7 Kaito Toba JPN SIC58 Squadra Corse (Honda) 1m 41.602s

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