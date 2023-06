WhatsApp Dikabarkan Siapkan Fitur Baru, Pesan Video Bisa Sampai 1 Menit

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Platform perpesanan instan WhatsApp dikabarkan tengah mempersiapkan fitur baru untuk penggunanya.

Fitur tersebut memungkinkan pengguna mengirim pesan berbentuk video singkat selama 60 detik (1 menit).

Jika biasanya pengguna hanya dapat mengirim pesan dalam bentuk teks dan suara.

WhatsApp bakal memungkinkan pengguna membagikan pesan dalam format video pendek dengan durasi maksimal 1 menit.

Fitur ini terendus dari pembaruan (update) aplikasi untuk WhatsApp Android versi beta 2.23.8.18 dan iOS versi beta 23.6.0.73.

• Waspada Penipuan di WhatsApp Dengan Penelpon Dari Nomor Asing, Begini Menangkalnya

Menurut situs yang kerap membocorkan fitur baru WhatsApp, WABetaInfo.

Fitur ini sudah mulai digulirkan dan tersedia untuk pengguna beta terlebih dulu.

Sebagai gambaran, ketika mengakses ruang obrolan di WhatsApp, bagian bawah layar terdapat kolom untuk mengetik pesan.

Kemudian, di sisi kanan terdapat ikon kamera untuk memotret objek di dalam aplikasi.

Nah, di samping ikon kamera bakal muncul ikon video yang baru.

Bila sebelumnya ikon sebelah kamera hanyalah ikon microphone (untuk mengirim voice note/pesan suara), kini WhatsApp dikabarkan menambah ikon baru.

“Hold to record video. Tap to swith to audio,” tulis bocoran fitur yang diumbar WABetaInfo dari Giz China pada Kamis 22 Juni 2023.

Artinya, jika ikon video diklik satu kali, ikon tersebut bakal berubah menjadi mikrofon untuk merekam pesan suara.

Sebaliknya, jika ikon mikrofon diklik sedikit lama, akan muncul ikon video untuk memungkinkan pengguna merekam video.