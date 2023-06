Kalender 2023 Benarkah Libur Nasional Idul Adha Bisa 5 Hari? Begini Rinciannya!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pemerintah resmi menetapkan Cuti Bersama Hari Raya Idul Adha 2023 pada hari Rabu, 28 Juni 2023 dan Jumat, 30 Juni 2023.

Sedangkan tanggal merah Libur Nasional Idul Adha 2023 jatuh pada hari Kamis, 29 Juni Kalender 2023.

Dengan menggabungkan Cuti Bersama , libur nasional dan libur akhir pekan, maka libur Idul Adha 2023 bisa menjadi 5 hari.

Berikut rincian jadwal Cuti Bersama Libur Idul Adha 2023 berdasarkan SKB 3 Menteri.

1. Libur Nasional Hari Raya Idul Adha, Kamis 29 Juni 2023

2. Libur Cuti Bersama Idul Adha 2023, Rabu 28 Juni 2023 dan Jumat 30 Juni 2023

3. Libur Akhir pekan setelah Hari Raya Idul Adha, Sabtu dan Minggu (1-2 Juli 2023).

• Kalender 2023 Bulan Juni Ada Libur 4 Hari, Jadwal Panjang Libur Anak Sekolah dan Akhir Pekan!

Keputusan Cuti Bersama dan libur Hari Raya Idul Adha Kalender 2023 tersebut telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri No 624/2023, No 2/2023, No 2/2023 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 yang ditandatangi oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.

Dikutip Tribunpontianak dari Kompas.com bahwa MenPAN RB Abdullah Azwar Anas mengiyakan ketika dikonfirmasi wartawan terkait isi SKB 3 Menteri tersebut.

Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi dan pariwisata selama Hari Raya Idul Adha dan Cuti Bersama .

Dengan mengubah jadwal Cuti Bersama , diharapkan masyarakat dapat lebih leluasa merencanakan liburan atau aktivitas lainnya selama periode tersebut bahkan memungkinkan hingga 5 hari secara keseluruhan.

Semoga bermanfaat. (*)