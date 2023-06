Daftar Pemain Lolos 8 Besar Taipei Open 2023 Jumat 23 Juni Tai Tzu Ying Tak Terbendung

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Beriktu daftar pemain lolos babak 16 besar China Taipei Open 2023 Jumat 23 Juni 2023.



Babak perempat final akan berlangsung pada Jumat 23 Juni 2023, lantas siapa saja yang berhasil lolos ke babak selanjutnya ?

Unggulan India Prannoy berhasil melaju ke babak 8 besar dan akan berhadapan dengan unggulan kelima dari Hongkong, Ng Ka Long Angus.

Prannoy sebelumnya berhasil mengatasi wakil Indonesia Tomy Sugiarto 21-9 dan 21-17.

Sementara itu Ng Ka Long Angus mengatasi wakil Malaysia. Cheam June Wei 21-14, 21-13

Sementara juara bertahan Tai Tzu Ying kuga tak tebendung.

Ia kembali melaju ke babak 8 besar.

Sementara wakil Indonesia Febriana Dwipuji Kusuma / Amallia Cahaya Pratiwi unggulan pertama juga berhasil melaju ke babak perempat final.

Indonesia berhasil mengatasi wakil tuan rumah Cheng Yu-Pei / Sun Wen Pei.

Sementara di ganda campuran Indonesia sudah meloloskan satu wakilnya yakni Jafar H / Aisyah Salsabila Putri Pranata.

Daftar pemain lolos 8 besar Taipei Open 2023



Tunggal Putra

- Su Li Yang ( Taiwan ) vs Yeoh Seng Zoe (Malaysia)



- Prannoy H. S. [3] (India) vs Ng Ka Long Angus [5] (Hongkong)

Tunggal Putri

- Pornpicha C (Thailand )vs Pai Yu Po [5] (Taiwan)



- Sung Shuo Yun (Taiwan) vs Pitchamon O (Thailand)

- Tai Tzu Ying [1] vs ?