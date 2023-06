30 Contoh Soal & Jawaban Bahasa Inggris Kelas 5 Ulangan Sumatif Semester 1 Kurikulum Merdeka 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak soal dan kunci jawaban ulangan Bahasa Inggris kelas 5 SD/MI berikut ini.

Ada 30 contoh soal ulangan Bahasa Inggris kelas 5 sebagai bahan belajar baik yang menggunakan kurikulum merdeka maupun K13.

Cermati dan pahami setiap pertanyaan yang ada dalam artikel ini sebagai bahan belajar.

Semakin banyak latihan soal maka semakin besar peluang soal yang sama akan keluar saat ulangan berlangsung.

Ingat soal yang ada dalam artikel ini hanya sebagai bahan belajar.

Selain soal Bahasa Inggris dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 5.

Soal Bahasa Inggris Kelas 5 SD:

Read the text to answer the question number 1-3!

That morning the air was cold. Edo has a neighbor who has asthma. When the cold air grandfather Husin will have difficulty breathing. Grandfather Husin will immediately spray medicine into his mouth. After that grandfather Husin would breathe normally again. Asthma is an airway obstruction caused by allergies. The allergens are cold air, hair, fur, dust.

1. What is the disease suffered by Mr. Husein?

A. Astma

B. Ulcer

C. Bronchitis

D. Diabetes

Jawaban: A

2. When astma can retur?