TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Contoh soal sumatif bahasa Inggris Kelas 3 SD Kurikulum Merdeka Semester 1 Lengkap Kunci Jawaban Soal.

Contoh soal ini merupakan bahan belajar bagi siswa Kelas 3 SD.

Siswa melakukan latihan dengan soal bahasa Inggris.

Soal dilengkapi kunci jawaban sehingga memudahkan siswa belajar.

Minta lah bantuan orang tua jika terdapat kesulitan belajar secara mandiri.

Berikut ini soal dan kunci jawaban soal sumatif bahasa Inggris Kelas 3 SD Kurikulum Merdeka Semester 1.

1. Sonia ... a book in the library

a. Eats

b. Reads

c. Buys

d. Plays

Jawaban : B

2. The word below is our daily activity, it is...

a. Beautifull

b. Sick

c. Write

d. Hungry

Jawaban : C

3. Kevin : What does he do ?

Ken : He ... the blanket

(Gambar merapikan tempat tidur)

a. Dishes

b. Folds

c. Mops

d. Sweeps