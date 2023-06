Kelurahan Hilir Kantor Kecamatan Putussibau Utara Juara Lomba Satkamling Tingkat Polres Kapuas Hulu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Polres Kapuas Hulu Polda Kalbar menggelar apel ketua Satkamling (Satuan Keamanan Lingkungan) tahun 2023, yang dilaksanakan di halaman apel Polres Kapuas Hulu, Rabu 21 Juni 2023.

Apel dipimpin Kapolres Kapuas Hulu yang diwakili Kabag Ops AKP Edhi Trisno Tarigan, S.H., M.A.P., dihadiri Forkopimda, perwakilan dari BPBD dan para PJU Polres Kapuas Hulu serta peserta apel terdiri dari anggota Polres Kapuas Hulu, Bhabinkamtibmas serta awak Poskamling.

Kabag Ops AKP Edhi Trisno Tarigan, S.H., M.A.P., yang mewakili Kapolres Kapuas Hulu selaku Inspektur Apel membacakan amanat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, apel yang dilaksanakan pada hari ini merupakan salah satu upaya Polri untuk mempercepat upaya Revitalisasi Satkamling.

"Kehadiran Satkamling sebagai salah satu bentuk pengamanan swakarsa juga telah diatur dalam pasal 3 ayat (1) huruf c UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan tugas, Polri dibantu oleh kepolisian khusus, PPNS, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa," kata Kabag Ops.

Selain itu, Polri juga telah menerbitkan Perpol No. 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa sebagai landasan hukum dan penegasan tugas serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan Satkamling.

Selanjutnya, AKP Edhi menyampaikan bahwa Satkamling adalah garda terdepan di setiap lingkungan RT/RW pada Kelurahan/Desa.

Kehadirannya diharapkan mampu menjadi early warning terhadap potensi kejahatan dan dapat melakukan tindakan pencegahan secara cepat sebagai bagian dari pemolisian yang prediktif.

Sebagaimana kutipan dari penyair asal Amerika Serikat bernama Ralph Waldo Emerson bahwa "The most powerful security system is the one you build within yourself." (Sistem keamanan yang paling kuat adalah sistem yang anda bangun di dalam dirimu sendiri).

Saat ini, Satkamling memiliki peran sentral dalam upaya pemeliharaan Kamtibmas, terlebih menghadapi agenda nasional yaitu Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024.

"Saya berpesan agar kehadiran Satkamling harus betul-betul bisa menjadi cooling system di lingkungannya masing masing, jangan ada perpecahan karena perbedaan pilihan, karena persatuan dan kesatuan bangsa adalah hal utama yang harus dipertahankan serta kita jaga bersama," tutup Kabag Ops mengakhiri amanat Kapolri yang dibacakan nya.

Dalam apel tersebut, Kabag Ops menyerahkan piala kepada pemenang lomba Satkamling di tingkat Polres Kapuas Hulu dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-77 tahun 2023.

Adapun pemenang lomba SatKamling tingkat Polres Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

Juara Pertama adalah RT 001 RW 005 Kelurahan Hilir Kantor Kecamatan Putussibau Utara, Juara Kedua adalah RT 001 RW 002 Kelurahan Kedamin Hilir Kecamatan Putussibau Selatan dan Juara Ketiga adalah RT 002 RW 004 Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan.