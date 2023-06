Soal Bahasa Inggris Kelas 7 Ulangan/Ujian Sumatif Semester 1 Kurikulum Merdeka Lengkap Kunci Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak soal ulangan sumatif semester 1 kelas 7 Bahasa Inggris berikut ini.



Ada sejumlah pertanyaan yang dirangkum sebagai bahan belajar untuk mengasah kemampuanmu.

Soal-soal yang ada dalam artikel ini dirangkum untuk bahan belajar baik yang menggunakan Kurikulum Merdeka maupun K13.

Cermati dan pahami setiap pertanyaan yang ada selanjutnya berikan jawabanmu.

Selain soal Bahasa Inggris dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 7 SMP/MTs.

Soal Bahasa Inggris Kelas 7:

Number 1 – 5 are not related to the text.

1. Faiza is a philatelist. She is very fond of collecting …

a. Envelopes

b. Letters

c. Stamps

d. Coins

Jawaban : C

2. Mother has put some … into the soup.

a. Oil

b. Paint

c. Salt

d. Butter

Jawaban : C

3. The hunter shot the tiger with a …

a. Knife

b. Scissors

c. Sword

d. Gun

Jawaban : D

4. My mom bought some oranges, … were very sour.

The appropriate pronoun is …

a. It

b. They

c. We

d. He