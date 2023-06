Onic Esports Indonesia Juara MSC 2023, Kantongi Rp 2 Miliar di Mobile Legends Southeast Asia Cup. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Perhelatan turnamen Mobile Legends Southeast Asia Cup (MSC) 2023 tuntas digelar dan mengantarkan Tim e-sports asal Indonesia, Onic Esports menjadi juara pada Minggu 18 Juni 2023.

Gelar juara Onic eSports diraih usai mengalahkan wakil Filipina, Blackist International dengan skor 4-2.

Laga Grand Final ini digelar di Kamboja pada Minggu 18 Juni 2023 sejak pukul 18.00 WIB tadi.

Ini adalah gelar juara MSC kedua bagi Onic Esports. Onic Esports sebelumnya menjuarai MSC 2019.

Pertandingan final antara Onic vs Blacklist mengusung format tujuh game (Best of 7/Bo7).

Artinya, tim harus memenangkan 4 game untuk jadi juara.

Kedua tim menunjukkan penampilan yang apik. Jual beli serangan terjadi sejak game pertama.

Meski secara keseluruhan Onic lebih dominan, Blacklist International dapat merepotkan pertahanan Onic.

Buktinya terlihat pada game ketiga dan kelima saat Blacklist International dapat memecah kebuntuan menghadapi Onic.

Dengan pemilihan hero yang tepat, Blacklist dapat meredam serangan bertubi-tubi yang dilakukan Onic.

Onic yang beranggotakan Kairi, Sans, Kiboy, Butsss, dan CW, tampil lebih sabar serta disiplin. Pada akhirnya Onic Esports bisa merebut kemenangan dengan performa yang apik.

Dengan kemenangan tersebut, tim dengan julukan "Raja Langit" membawa pulang hadiah sebesar 140.000 dollar AS (sekitar Rp 2 M).

Adapun juara kedua membawa pulang 60.000 dollar AS (Rp 890 juta), kemudian juara ketiga 30.000 dollar AS (Rp 448 juta), dan juara keempat 15.000 dollar AS (Rp 224 juta), sebagaimana dirangkum KompasTekno dari Liquipedia, Minggu (18/6/2023).

Jalannya pertandingan

Onic menang cepat pada game pertama. Saling serang terjadi sejak menit ke dua, di area tengah.