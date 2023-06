50 Soal Cerdas Cermat Pengetahuan Umum SMP-MTs Lengkap Kunci Jawaban Lomba Cermat Tahun Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut soal pengetahuan umum tingkat SMP/MTs untuk cerdas cermat.

Sangat berguna sekali untuk pembelajaran guna mengatarkan peserta lebih siap dalam melaksanakan lomba.

Terdiri dari 50 soal yang dilengkapi dengan kunci jawaban.

Sehingga kemungkinannya muncul dalam soal cerdas cermat.

Makanya perlu dipelajari dengan seksama dan teliti.

Jangan sampai ada yang dilewatkan karena seluruh soal merupakan rangkuman dari soal-soal sebelumnya yang pernah masuk dalam soal cerdas cermat.

Baca juga: 50 Soal Cerdas Cermat Agama Islam SMP/MTs Lengkap Kunci Jawaban Soal Lomba 2023/2024

Soal Cerdas Cermat Pengetahuan Umum SMP-MTs

1. Gunung tertinggi ke dua di Pulau Jawa. ... Jawaban : Gunung Slamet.

2. Di antara sifat wajib bagi Allah ialah Iradat yang berarti ? Jawaban : ... Jawaban : Berkehendak.

3. Bunga Tulip berasal dari negara ? Jawaban : ... Jawaban : Turki.

4. Hewan yang tinggal di air dan daratan. ... Jawaban : amfibi.

5. Subhanallah sering disebut bacaan ? Jawaban : ... Jawaban : Tasbih.

6. Lagu "When I See You Smile" tahun 1989 dinyanyikan oleh ... Jawaban : Bad English.

7. Mata uang negara Irak. ... Jawaban : Dinar.

8. Wakil presiden RI pertama ? Jawaban : Moh. Hatta

9. Berapa lama Belanda menjajah Indonesia ? Jawaban : 3,5 abad

Baca juga: Siswa PAUD Santo Yosef Jelimpo Study Tour ke Polres Landak, Polisi Beri Edukasi Lalu Lintas

10. Pilihan kata diistilahkan dalam sastra Indonesia dengan kata apa ? Jawaban : Diksi

11. Hari Pendidikan Nasional jatuh pada tanggal dan bulan berapa ? Jawaban : 2 Mei

12. Alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan. ... Jawaban : Spedometer.

13. Rabun dekat. ... Jawaban : Miopi.