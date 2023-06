Mengejutkan! Hasil Tinju Dunia Tim Tszyu vs Carlos Ocampo Minggu 18 Juni 2023 Hanya 1 Ronde

Petinju Australia Tim Tszyu bereaksi setelah melakukan pukulan telak kepada petinju AS Tony Harrison selama pertarungan gelar dunia kelas welter super WBO mereka di Qudos Bank Arena di Sydney pada 12 Maret 2023. Tim Tszyu menang 1 ronde atas Carlos Ocampo pada Minggu 18 Juni 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil Tinju Dunia Tim Tszyu vs Carlos Ocampo hanya berakhir dalam satu ronde.

Pukulan KO Brutal dari Tim Tszyu mengakhiri perebutan sabuk WBO Interim ini.

Padahal bell jalannya laga baru saja dibunyikan.

Namun pukulan kanan dari Tim Tszyu langsung membuat Carlos Ocampo jatuh ke kanvas.

Wasit ditengah lapangan sempat bertanya kepada Carlos Ocampo untuk melanjutkan pertarungan.

Baru saja berdiri, Carlos Ocampo kembali dihujani pukulan kanan keras.

Mencoba untuk membalas, namun Carlos Ocampo mulai tidak fokus dalam memukul.

Kembali pukulan telak masuk dari Tim Tszyu membuat wasit mengambil sikap dan laga dihentikan.

Kemenangan ini pun semakin mengukuhkan bahwa Tim Tszyu adalah lawan wajib dari Jermell Charlo.

Tak hanya itu, pencapaian Tim Tszyu juga menyamai Errol Spence Jr yang mengalahkan Carlos Ocampo cukup dengan 1 ronde saja.

WBO pun dengan hasil ini mengambil sikap agar Jermell Charlo segera menghadapi Tim Tszyu.

Akhir September menjadi deadline bagi Jermell Charlo dan Tim Tszyu.

Jika kembali tak terealisasi maka dimungkinkan sabuk atau gelar WBO Jermell Charlo dicopot.

Tale of The Tape Jermall Charlo vs Tim Tszyu