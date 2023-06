Kode Referral Livin by'Mandiri Daftar Online dari Rumah Bisa Dapat Reward

Daftar online livin by Mandiri dapat kode referral yang menghasilkan uang.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sejumlah Bank kini sudah mulai merambah ke digital sebagai sekotar sasaran utama.

Bahkan tidak perlu lagi pergi ke Bank untuk daftar cukup buka rekening melalui online dan tentunya dapat memberikan penghasilan dengan sejumlah program referralnya.

Seperti Bank Mandiri saat ini memiliki program referral bagi yang daftar online.

Hal ini dapat menjadi penghasilan tersendiri bagi penggunanya agar dapat mengajak orang lain untuk daftar.

Tiap kali berhasil ajak teman akan mendapatkan penghasilan sekitar Rp 15 ribu hingga 40 ribu sebagai reward.

Bank Mandiri memiliki Aplikasi Livin' by Mandiri untuk m-bankingnya.

Baca juga: Biaya Kuliah ITB Jalur Mandiri Tahun Ajaran 2023-2024, Lengkap Jadwal Seleksi Mandiri ITB

Bagi yang ingin daftar atau memiliki rekening Bank Mandiri dapat langsung mendownload Aplikasi Livin' by Mandiri tersebut.

Hal ini merupakan program resmi yang tertera di Aplikasi Livin' by Mandiri, dengan meluncurkan mekanisme program ajak teman pakai kode referral Livin' by Mandiri dapat uang tunai Rp 40 ribu tiap kali berhasil ajak 1 orang teman menggunakan Livin' by Mandiri sebagai reward.

Program ini berlaku untuk seluruh nasabah Bank Mandiri yang memiliki rekening tabungan aktif dan terdaftar di aplikasi Livin' by Mandiri.

Reward akan diberikan kepada pemberi referral serta nasabah baru yang berhasil melakukan registrasi Livin' by Mandiri menggunakan QR Download dan input Referral Code.

Sementara untu Referral Code adalah seluruh nomor angka pada nomor telepon yang digunakan untuk mendaftar seperti 08152238152.

Pemberi referral akan mendapatkan reward setelah nasabah baru tersebut berhasil melakukan registrasi Livin' by mandiri serta melakukan transaksi finansial minimal 1x dalam jangka waktu 7 hari setelah melakukan registrasi Livin' by Mandiri.

Reward akan diberikan dalam bentuk cash dan akan dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi Mandiri Call 14000 atau kunjungi bmri.id/livinmgm.