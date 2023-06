Soal Informatika Kelas 8 Ulangan/Ujian Sumatif Semester 1 Kurikulum Merdeka Lengkap Kunci Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah kumpulan soal ulangan Semester 1 pelajaran TIK kelas 8.

Ada beberapa contoh soal ulangan yang dirangkum untuk bahan belajar menghadapi ujian semester.

Soal yang ada adalah bahan belajar baik yang menggunakan Kurikulum Merdeka maupun K13.

Mintalah bantuan pada guru ketika menemukan kesulitan dalam belajar.

Selain soal TIK atau Informatika dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 8 SMP/MTs.

Perbanyak latihan soal untuk mengasah kemampuanmu.

Soal TIK Kelas 8 SMP:

1. Icon yang terdapat di formatting teks adalah

a. Icon align justify

b. Icon bold

c. Icon align center

d. Icon align left

Jawaan : B

2. Menu drawing digunakan untuk menggambar bentuk….kecuali

a. Grafik

b. Shape

c. Teks box

d. Video

Jawaan :D

3. Menyimpan dokumen yang pernah disimpan sebelumya dengan nama yang berbeda disebut dengan istilah….

a. Save as

b. Save

c. Open

d. Open as

Jawaan :A