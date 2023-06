Soal Bahasa Inggris Kelas 8 Ulangan/Ujian Sumatif Semester 1 Kurikulum Merdeka Lengkap Kunci Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah kumpulan soal ulangan Bahasa Inggris kelas 8 semester 1 tahun 2023.

Ada sejumlah pertanyaan yang dirangkum sebagai bahan belajar menghadapi ujian semester 2023.

Cermati dan pahami setiap pertanyaan Bahasa Inggris yang ada dalam artikel ini.

Soal-soal yang dirangkum dalam artikel ini hanya sebagai bahan belajar baik yang menggunakan Kurikulum Merdeka maupun K13.

Perbanyak latihan soal untuk memperkaya wawasanmu.

Semakin banyak kamu benar dalam menjawab pertanyaan maka semakin banyak pengetahuan yang didapatkan.

Selain soal Bahasa Inggris dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 18 SMP/MTs.

Soal Bahasa Inggris Kelas 8:

Read the text then find the suitable words to complete the sentences as an answer of question

number 1 to 6

Last week I .......(1) my grandmother’s house. I .......(2) public transportation to reach the

house. On the trip, I .......(3) so many beautiful scenery there. My grandmother greet me,

when I ......(4) her house. She looked so glad. She .....(5) me her delicious food, then

we...........(6) together.

1. The suitable word for number 1 is...

a. go to

b. goes to

c. went to

d. gone to

Jawaban : c

2. The suitable word for number 2 is...

a. Took

b. Take

c. Taken

d. Takked