Beda Jam Tayang Voli Kapolda Cup 2023! Jadwal Lengkap Kapolda Cup Hari Ini Jumat 16 Juni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Berikut jadwal lengkap event voli Kapolda Kalbar Cup 2023, di GOR Pangsuma Pontianak, Jumat 16 Juni 2023.

Pada edisi kali ini jam tanding atau jam tayang berubah dari biasanya. Sebelumnya, pertandingan dimulai dari pukul 10.00 WIB atau pukul 12.00 WIB.

Namun, Jumat 16 Juni 2023 pertandingan baru dimulai pukul 13.00 WIB dengan putri Polresta Pontianak vs Polres Ketapang sebagai partai pembuka.

Partai kedua dijadwalkan berlangsung pada pukul 14.30 WIB, dengan menampilkan pertandingan seru di sektor putri antara Polres Sanggau vs Polres Landak.

Sepanjang Jumat ini ada enam pertandingan yang terjadwal masing-masing empat pertandingan di sektor putri dan dua kategori pria.

Terus saksikan pertandingan bola voli Kapolda Cup 2023, 11-24 Juni, di GOR Pangsuma Pontianak.

Tonton melalui live streaming YouTube @MATA OLAHRAGA dan Humas Polda Kalbar (link di akhir artikel).

Berikut Jadwal Kapolda Kalbar Cup 2023, Jumat 16 Juni 2023:

Putri

Pukul 13.00 WIB: Polresta Pontianak vs Polres Ketapang

Pukul 14.30 WIB: Polres Sanggau vs Polres Landak

Pukul 16.00 WIB: Polres Singkawang vs Polres Kapuas Hulu

Pukul 17.30 WIB: Polda Kalbar vs Melawi

Putra

Pukul 18.00 WIB: Polda Kalbar vs Polres Mempawah

Pukul 19.30 WIB: Polres Sambas vs Polres Kayong Utara

Hasil Matchday 5

Berikut hasil turnamen bergengsi Bola Voli Kapolda Kalbar Cup 2023, di GOR Pangsuma Pontianak, pada pertandingan hari ke lima, Kamis 15 Juni 2023.