55 Soal & Kunci Jawaban PJOK Kelas 12 Ulangan/Ujian Sumatif Semester 1 Tahun 2023 Terbaru

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini adalah soal dan jawaban ulangan sumatif semester 1 PJOK kelas 12 SMA/SMK hingga MA tahun 2023.

Ada sejumlah pertanyaan yang dirangkum sebagai bahan belajar untuk meningkatkan kompetensi yang ada.

Cermati dan pahami setiap pertanyaan yang ada.

Setiap soal juga disertai dengan kunci jawaban.

Adanya kunci jawaban akan mempermudahmu dalam mengoreksi hasil belajar.

Perbanyak latihan soal untuk mengasah kemampuanmu.

Selain soal PJOK atau Penjaskes dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 12 SMA/SMK hingga MA.

(Lengkap soal dan kunci jawaban semua pelajaran Kelas 12 klik link)

Soal PJOK Kelas 12:

1. Man to man merupakan pola pertahanan....

a. satu lawan satu

b. dua lawan satu

c. dua lawan dua

d. dua lawan tiga

e. tiga lawan tiga

Jawaban: a

Baca juga: 50 Soal & Kunci Jawaban Ulangan Sumatif Sejarah Indonesia Kelas 12 Semester 1 Kurikulum Merdeka 2023

2. Pemain sepak bola yang posisinya di belakang dan tidak mempunyai lawan tertentu yang harus dijaga dalam melakukan pola pertahanan adalah....

a. center back

b. center forward

c. bek kanan

d. bek kiri

e. libero

Jawaban: e

3. Jika seorang pemain penyerang melakukan pelanggaran di daerah gawangnya sendiri maka akan terjadi...

a. goal kick

b. comer kick

c. free kick

d. penalty kick

e. side kick

Jawaban: d

Baca juga: 40 Soal Matematika Kelas 12 Ulangan/Ujian Semester 1 Kurikulum Merdeka Lengkap Kunci Jawaban MTK

4. Pemain penyerang yang melakukan pelanggaran di daerah gawang lawan maka akan terjadi...

a. goal kick

b. free kick

c. thrown in

d. kick off

e. corner kick

Jawaban: b

5. Alat tes untuk mengukur kelincahan seseorang adalah...

A. Dodging run

B. Hexagon test

C. Shuttle run

D. Jawaban A,B,dan C benar

E. Jawaban A,B, dan C salah

Jawaban: D