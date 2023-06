UPDATE Hasil Voli Kapolda Kalbar Cup 2023! Tim Putra Polres Mempawah Menang 3 Set Langsung

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Tim putra Polres Mempawah menang mudah menghadapi tim putra Polres Ketapang dengan skor 3-0 pada lanjutan Turnamen Bola Voli Kapolda Kalbar Cup 2023 hari ke empat, di GOR Pangsuma Pontianak, Rabu 14 Juni 2023 siang WIB.

Pertandingan kedua tim berlangsung sengit sejak set pertama hingga set ke tiga.

Tim Polres Mempawah yang diperkuat sejumlah pemain hebat harus bekerja ekstra untuk mengalahkan Polres Ketapang.

Terbukti, selisih skor kedua tim dari set pertama hingga ke tiga tidak terlalu jauh yakni, 25-20, 25-22 dan 25-23.

Atas kemenangan ini, Mempawah mengawali turnamen dengan mulus.

Sedangkan Polres Ketapang sudah mengalami dua kekalahan beruntun.

Kekalahan pertama dialami pada laga pembukan menghadapi Polda Kalbar dengan skor 0-3.

Pada pertandingan lain, tim putra Polres Sambas mengalahkan Polres Singkawang dengan skor 3-1.

Saksikan siaran langsung seluruh pertandingan Kapolda Kalbar Cup 2023 di chanel YouTube @PNCPoldaKalbar.

Link live streaming Kapolda Kalbar Cup 2023 tersedia di bagian akhir artikel.

Jadwal dan Hasil Kapolda Kalbar Cup 2023, Rabu 14 Juni 2023:

Putra

* Polres Sambas vs Polres Singkawang [3-1] - (25-16, 21-25, 25-13 dan 25-20)

* Polres Mempawah vs Polres Ketapang [3-0] - (25-20, 21-22 dan 25-23)

* Pukul 17.30 WIB Polres Kubu Raya vs Polres Bengkayang

* Pukul 19.00 WIB Polres Kapuas Hulu vs Polres Melawi

Putri