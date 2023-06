LIVE STREAMING Voli Kapolda Cup 2023 dan Jadwal Lengkap Kapolda Cup 2023 Hari Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Turnamen Bola Voli Kapolda Kalbar Cup 2023 memasuki hari ke empat, di GOR Pangsuma Pontianak, Rabu 14 Juni 2023.

Pertandingan hari ini diawali dengan big match tim putra Polres Sambas kontra Polres Singkawang.

Pertandingan ini sangat menentukan bagi kedua tim untuk lolos ke babak selanjutnya.

Dari sektor putri juga menampilkan pertandingan menentukan antara, putri Polres Sekadau menhadapi tuan rumah Polresta Pontianak.

Saksikan siaran langsung seluruh pertandingan Kapolda Kalbar Cup 2023 di chanel YouTube @PNCPoldaKalbar.

Link live streaming voli Kapolda Cup 2023 tersedia di bagian akhir artikel.

• HASIL Lengkap Voli Kapolda Kalbar Cup 2023! Tim Putra dan Putri Sanggau Berjaya

Jadwal Volleyball Kapolda Kalbar Cup 2023, Rabu 14 Juni 2023:

Putra

* Pukul 10.00 WIB Polres Sambas vs Polres Singkawang

* Pukul 11.30 WIB Polres Mempawah vs Polres Ketapang

* Pukul 17.30 WIB Polres Kubu Raya vs Polres Bengkayang

* Pukul 19.00 WIB Polres Kapuas Hulu vs Polres Melawi

Putri

* Pukul 13.00 WIB Polres Sekadau vs Polresta Pontianak (putri)

* Pukul 14.30 WIB Polres Singkawang vs Kayong Utara (putri)

* Pukul 16.00 WIB Polda Kalbar vs Polres Sambas (putri)

Berikut Hasil Lengkap Volleyball Kapolda Cup 2023:

MATCHDAY 3, Selasa 13 Juni 2023

Putra