HASIL Voli Kapolda Cup Hari Ini Rabu 14 Juni 2023! Sambas Kalahkan Singkawang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Tim putra Polres Sambas mengalahkan putra Polres Singkawang dengan skor 3-1 pada lanjutan Turnamen Bola Voli Kapolda Kalbar Cup 2023 hari ke empat, Rabu 14 Juni 2023 pagi WIB.

Pada set pertama tim Polres Sambas unggul lebih dulu dengan skor 25-16.

Memasuki set kedua, Polres Singkawang melakukan beberapa perubahan strategi dan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 dengan skor kemenangan 25-21.

Di set ke tiga Polres Sambas kembali menemukan ritme permainannya dan memenangkan set ini dengan skor 25-13.

Demikian halnya set ke empat, tim Polres Sambas mampu memertahankan dominasinya untuk merebut kemenangan dengan skor 25-20.

Putra Polres Sambas pun keluar sebagai pemenang dan membuka peluang untuk melaju ke babak selanjutnya.

Saksikan siaran langsung seluruh pertandingan Kapolda Kalbar Cup 2023 di chanel YouTube @PNCPoldaKalbar.

Link live streaming Kapolda Kalbar Cup 2023 tersedia di bagian akhir artikel.

Jadwal dan Hasil Kapolda Kalbar Cup 2023, Rabu 14 Juni 2023:

Putra

* Polres Sambas vs Polres Singkawang [3-1] - (25-16, 21-25, 25-13 dan 25-20)

* Pukul 11.30 WIB Polres Mempawah vs Polres Ketapang

* Pukul 17.30 WIB Polres Kubu Raya vs Polres Bengkayang

* Pukul 19.00 WIB Polres Kapuas Hulu vs Polres Melawi

Putri

* Pukul 13.00 WIB Polres Sekadau vs Polresta Pontianak (putri)

* Pukul 14.30 WIB Polres Singkawang vs Kayong Utara (putri)

* Pukul 16.00 WIB Polda Kalbar vs Polres Sambas (putri)

Berikut Hasil Lengkap Volleyball Kapolda Cup 2023: