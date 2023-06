Dafar Top Skor Sementara Voli Dunia VNL Putra 2023 Pekan Pertama

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut update daftar top skor voli putra VNL 2023 usai pekan pertama.

Pertandingan di sektor putra baru saja tuntas di Ottawa Kanada dan Nagoya Jepang pada 12 Juni 2023 kemarin.

Tim tuan rumah Jepang menjadi yang perkasa dengan menduduki peringkat pertama dengan 12 poin hasil empat kemenangan.

Sementara USA dan Argentina membuntuti di posisi kedua dengan sembilan poin.

Namun daftar top skor sementar berhasil di puncaki oleh Faure Theo opposite Prancis 23 tahun tersebut berhasil menyumbang 79 poin selama pekan pertama di sektor putra.

Faure Theo mencatatkan 61 kill, 12 blok dan 6 ace.

Baca juga: Klasemen Sementara Liga Voli FIVB Putra 2023 Usai Pekan Pertama VNL Tuntas

Sayangnya penampilan Faure Theo tak sejalan dengan performa Prancis yang sementara ini terlempar di posisi ke -12.

Faure Theo dibuntuti oleh Herrera Jaime Jesus dari Kuba.

Opposite berusia 28 tahun, tersebut mencatatkan 77 poin dengan rincian 65 kill, 7 block dan 5 serve.

Kuba sementara ini menempati peringkat 13 di tabel klasemen sementara.

Toreahn poin Herrera Jaime Jesus sama dengan raihan Mozic Rok dari Slovenia.

Seperti di ketahui ajang VNL putra juga akan memberikan penghargaan kepada best score, best serve, best blocker, best attackers, best setter, best receiver, best diggers hingga MVP.

Baca juga: Klasemen VNL 2023 Putra Terbaru Hari Ini Usai Brazil vs Argentina Tuntas Lima Set

Daftar top skor sementara VNL Putra 2023 :

Nomor / Nama / Negara / Poin