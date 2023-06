55 Soal Ulangan Informatika Kelas 11 SMK/SMK/MA Semester 2 2023 Lengkap Kunci Jawaban Ujian TIK

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah kumpulan soal ulangan dan ujian TIK kelas 11 SMA/SMK hingga MA terbaru 2023.

Ada 55 contoh soal ulangan TIK atau Informatika yang dirangkum dalam artikel ini sebagai bahan belajar menghadapi ujian semester.

Cermati dan pahami setiap pertanyaan yang ada.

Selanjutnya berikan jawabanmu dan sandingkan dengan kunci jawaban yang ada.

Adanya kunci jawaban diharapkan bisa membantumu dalam mengoreksi hasil belajar.

Mintalah bantuan pada guru ketika menemukan kesulitan saat mengerjakan soal.

Selain soal TIK atau Informatika dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 11.

Soal TIK Kelas 11 SMK/SMK:

1. Mendaftarkan diri pada situs free e-mail dalam istilah internet dikenal dengan nama….

a. look up

b. log in

c. sign up

d. account up

e. log out

Jawaban: c

2. DNS adalah kepanjangan dari….

a. Domain None survey

b. Domain Nose Sort

c. Disk Name System

d. Domain Name System

e. Domain Node System

Jawaban: d

3. Hypertext transfer protokol disingkat menjadi….

a. HPTP

b. HTP

c. HTTP

d. PTHP

e. HTTPI