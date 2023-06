75 Soal Akidah Akhlak Kelas 7 Ulangan Akhir Semester 2 2023 Lengkap Kunci Jawaban Ujian PAT/UAS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah soal ulangan Akidah Akhlak kelas 7 SMP/MTs terbaru tahun 2023.

Soal Akidah Akhlak Kelas 7 SMP/MTs:

1. Bersikap kasih saying terhadap hamba-hamba Allah SWT merupakan cermin dari sikap keteladanan terhadap sifat Allah SWT...

A. Al Barru C. Al Ghaffar

B. Ar Rauf D. An Nafi

Jawab : B

2. Perbuatan salah yang diiringi dengan permintaan maaf adalah cermin dari asma Allah SWT...

A. Al Adl C. Ar Rouf

B. Al Ghaffar D. Al Fattah

Jawab : B

3. Percaya akan adanya malaikat merupakan...

A. Rukun iman C. Rukun ihsan

B. Rukun islam D. Salah semua

Jawab : A