50 Soal Ekonomi Kelas 11 MA/SMK/SMA Ulangan Semester 2 2023 Lengkap Kunci Jawaban Ujian Ekonomi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah soal dan kunci jawaban ulangasn Ekonomi kelas 11 SMA/SMK hingga MA tahun 2023.

Ada sejumlah soal dan kunci jawaban yang dirangkum sebagai bahan belajar meningkatkan kompetensimu.

Cermati dan pahami setiap pertanyaan yang ada.

Adanya kunci jawaban akan membantumu dalam mengoreksi hasil belajar.

Mintalah bantuan pada guru ketika menemukan kesulitan.

Perbanyak latihan soal untuk memperkaya wawasanmu.

Selain soal Ekonomi dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 11.

Soal Ekonomi Kelas 11 :

Soal Ekonomi Kelas 11 :

1. Berikut ini yang dimaksud upah subsistansi adalah ....

a. tingkat upah di mana seseorang berusaha untuk menghemat waktu

b. tingkat upah yang diterima buruh karena telah bekerja

c. tingkat upah di mana seseorang bisa mempertahankan hidupnya secara minimal

d. tingkat upah yang disisihkan untuk ditabung

e. tingkat upah yang disisihkan untuk melakukan investasi

Jawaban: c

2. Menurut Adam Smith yang menjadi batas atas dari pertumbuhan ekonomi adalah ....

a. faktor produksi secara keseluruhan

b. faktor produksi tenaga kerja

c. faktor produksi alam

d. faktor produksi modal

e. faktor produksi pengusaha

Jawaban: c

3. Hakikat dari teori tentang The law of diminishing retrun adalah ....

a. karena keterbatasan tanah, jika terjadi pertumbuhan penduduk akan berakibat menurunnya marginal produk

b. karena suburnya tanah, jika terjadi pertumbuhan penduduk akan berakibat menurunnya marginal produk

c. karena keterbatasan tanah, jika terjadi pertumbuhan penduduk akan berakibat meningkatkan marginal produk

d. karena keterbatasan tanah, jika terjadi penurunan penduduk akan berakibat menurunnya marginal produk

e. karena keterbatasan tanah, jika terjadi pertumbuhan penduduk akan berakibat menurunnya produksi total