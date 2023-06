Tinju Dunia Sunny Edwards vs Andres Campos Untuk Sabuk IBF: Cek Jam Tayang dan TV yang Menyiarkan

Kolase Sunny Edwards vs Andres Campos

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cek Jam Tayang dan TV yang menyiarkan Tinju Dunia Sunny Edwards vs Andres Campos disini.

Sunny Edwards mempertaruhkan sabuk IBF kelas terbang miliknya menghadapi Andres Campos di Arena Wembley pekan ini.

Pertarungan ini menjadi comeback bagi Sunny Edwards setelah tidak bertarung sejak mengalahkan Felix Alvarado dengan keputusan bulat pada November.

Baik Sunny Edwards maupun Andres Campos sama-sama belum terkalahkan.

Keduanya pun sama-sama mempunyai rekor unik yakni baru 4 kali menang KO.

Tinju Dunia yang live di DAZN tersebut dijadwalkan pada Sabtu 10 Juni 2023.

Baca juga: Tinju Dunia Josh Taylor vs Teofimo Lopez: Tanggal Pertarungan, Jam Tayang dan TV yang Menyiarkan

Untuk di Indonesia duel tersebut baru dapat disaksikan pada hari Minggu 11 Juni 2023.

Adapun Jam Tayang Tinju Dunia ini adalah 14.00 ET dan acara utama diprediksi sekitar pukul 17.00 ET.

Sehingga untuk d Indonesia baru dapat ditonton sekitar pukul 04.00 WIB dini hari.

Penggemar dapat mendaftar ke DAZN hanya dengan £9,99 per bulan untuk menonton pertandingan secara langsung di DAZN.com atau melalui aplikasi DAZN.

Selain kembalinya Sunny Edwards ke atas ring dan mempertahankan gelar, ada dua lagi pertarungan gelar dunia di undercard.

Adalah Ellie Scotney akhirnya mendapat kesempatan untuk memenangkan kejuaraan dunia saat dia menghadapi juara kelas bantam super wanita IBF Cherneka Johnson.

Selanjutnya Katie Healy akan bertemu dengan juara kelas bantam wanita WBA Nina Hughes.

Baca juga: Wasit Tinju Dunia Kontroversial Tonny Weeks Akhirnya Buka Suara Soal Hasil TKO Rolly vs Barosso

Tale of The Tape Sunny Edwards vs Andres Campos