Semakin Canggih, iOS 17 Bisa Deteksi Conten Vulgar dan Begini Cara Kerjanya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dalam pengumuman yang disampaikan, Apple melakukan peningkatan fitur keamanan bagi pengguna iOS 17.

Fitur tersebut bernama Sensitive Content Warning.

Seperti namanya, fitur ini bakal mengirim notifikasi peringatan kepada pengguna.

Yakni apabila sistem mendeteksi adanya gambar atau video sensitif yang tidak ingin dilihat.

Sensitive Content Warning dirancang untuk mendeteksi foto dan video sensitif.

Misalnya konten vulgar, atau konten yang tidak diinginkan.

Apabila pengguna iPhone menerima konten bernuansa sensitif seperti ini.

iOS 17 bakal langsung menampilkan peringatan yang memenuhi layar perangkat.

Peringatan tersebut berisikan pertanyaan seperti “This could be sensitive.

Are you sure want to view?” (Konten ini terdeteksi sensitif. Apakah Anda yakin ingin melihatnya?).

Di bagian bawah pertanyaan terdapat tiga poin.

Pertama, foto dan video akan dideteksi sebagai foto vulgar.

Jika menampilkan beberapa bagian tubuh yang sifatnya privat.

Poin kedua, alasan Apple memberi peringatan konten sensitif.