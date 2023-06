30 Contoh Soal Bahasa Inggris Kelas 8 Ulangan Akhir Semester 2 2023 Lengkap Kunci Jawaban Ujian PAT

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak soal ulangan Bahasa Inggris kelas 8 SMP/MTs kelas 8 tahun 2023 berikut ini.

Soal Bahasa Inggris Kelas 8 SMP:

Read the text to answer questions 1-2

Dear fernando,

I will arrive at home about seven p.m and your father will arive about six p.m.

Take care at hom e and don’t forget to turn on the lam p.

Love, Mom

1. Who write the message?

A. Fernando

B. Fernando’s mot her

C. Fernando’s father

D. Fernando’s sist er

Jawab : b

