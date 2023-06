Soal UKK IPA Kelas 3 SD Semester 2, Kunci Jawaban Latihan PAT UAS Pilihan Ganda Essay 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Berikut adalah ulasan soal- soal hingga kunci jawaban pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) kelas 3 SD Semester 2 (Genap) tahun 2023.

Untuk materi soal dan kunci jawaban yang dikutip dari Kurikulum 2013 tahun pelajaran 2022/2023.

Siswa dapat menjadikan latihan pelajaran IPA bisa sebagai bahan referensi menghadapi Ulangan Akhir Semester (UAS), Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) atau Penilaian Akhir Tahun (PAT)

Cek selengkapnya soal dan jawaban Latihan UAS, UKK, PAT pelajaran IPA untuk siswa kelas kelas 3 SD Semester Genap dilansir dari sejumlah sumber:

A. Pilihan Ganda

Berilah tanda silang (x) didepan huruf a,b, c atau d didepan jawaban yang benar !

1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui antara lain . . . .

a. air, tanah, dan tumbuhan

b. air, emas, dan batu bara

c. udara, sinar matahari, dan minyak bumi

d. emas, perak, dan besi

2. Minyak bumi dan batubara terbentuk dari . . . .

a. sisa hewan dan tumbuhan

b. magma

c. air laut

d. kotoran hewan

3. Bahan makanan yang berasal dari hewan banyak mengandung . . . .

a. karbohidrat

b. vitamin

c. protein

d. air 4. BBM merupakan singkatan dari . . . .

a. Bahan Bakar Murah

b. Bahan Bakar Mesin

c. Bahan Bakar Minyak

d. Bahan Bakar Mobil 5. Motor yang bergerak memiliki energi . . . .

a. panas

b. gerak

c. potensial

d. gravitasi

6. Batu dapat terlempar dari katapel karena adanya energi . . . .

a. gerak

b. cahaya

c. potensial gravitasi

d. potensial pegas

7.Manusia memperoleh energi dari . . . .

a. udara c. cahaya

b. makanan d. listrik

8. Gundukan tanah yang tingginya kurang dari 600 meter disebut . . . .

a. gunung

b. bukit

c. dataran tinggi

d. dataran rendah

9. Perkebunan teh dan kopi biasanya terdapat di . . . .

a. gunung

b. pantai

c. danau

d. dataran tinggi