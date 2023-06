Soal UKK Bahasa Inggris Kelas 3 SD Semester 2, Kunci Jawaban Latihan UAS PAT Piilihan Ganda Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Berikut adalah ulasan soal- soal hingga kunci jawaban pelajaran Bahasa Inggris kelas 3 SD Semester 2 (Genap) tahun 2022.

Untuk materi soal dan kunci jawaban yang dikutip dari Kurikulum 2013 tahun pelajaran 2022/2023.

Siswa dapat menjadikan latihan pelajaran Bahasa Inggris bisa sebagai bahan referensi menghadapi Ulangan Akhir Semester (UAS), Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) atau Penilaian Akhir Tahun (PAT).

Cek selengkapnya soal dan jawaban Latihan UAS, UKK, PAT pelajaran Bahasa Inggris untuk siswa kelas kelas 3 SD Semester Genap dilansir dari sejumlah sumber:

• Soal UKK PAI Kelas 4 SD Semester 2, Kunci Jawaban Latihan UAS PAT Piilihan Ganda Essay

A. Pilihan Ganda

Choose A, B, C or D for The Correct Answer!

1. This is a rabbit artinya ....

a. Ini adalah kucing

b. Ini adalah kelinci

c. Ini adalah kuda

d. Ini adalah ayam

2. “ Rain” artinya …

a. Hujan

b. Badai

c. Panas

d. Dingin

3. This morning, the weather is very bright.

Arti tulisan yang digaris bawah diatas adalah……

a. Cerah

b. Hujan

c. Mendung

d. Panas



4. Glen : ‘’Hey…Jeki!’’

Jeki : ‘’Oh… How are you Glen?’’