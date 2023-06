Soal Bahasa Inggris Ujian Kelas 8 SMP Lengkap Kunci Jawaban Soal Semester 2

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini kumpulan Soal Bahasa Inggris Semester 2 Kelas 8 SMP.

Soal berisi pilihan ganda sejumlah 35 pertanyaan mata pelajaran Bahasa Inggris.

Pertanyaan soal ujian sekolah ini dilengkapi kunci jawaban.

35 kunci jawaban akan membantu siswa untuk berlatih soal.

Dengan latihan soal diharapkan siswa mampu mengisi soal ujian sekolah nantinya.

Simak soal Bahasa Inggris Kelas 8 SMP disadur dari beragam sumber.

• Soal Bahasa Indonesia Ujian Kelas 8 SMP Lengkap Kunci Jawaban Soal Semester 2

[Cek Berita dan informasi kunci jawaban SMP klik di Sini]

Teks untuk soal nomor 1-2

Last week, my parents, sister, brother and I went to the zoo. We went there for recreation.

We left at 6.00 a. m. and arrived there at 8.00 a.m. the zoo is about a hundred kilometers from my house.

There were a lot of people watching a giant snake. The snake was there for about watching a giant snake.

The snake was there for about a week. It was 9 meters long.

I thought it was the biggest snake I had ever seen. After going around and watching various animals, we went home.

1. The writer went to the zoo with her . . .