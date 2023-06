FOBI Kalbar Berhasil Mengorbitkan Putri Terbaik Kalbar sebagai Juri Kelas Internasional

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Federasi Olahraga Barongsai Indonesia (FOBI) Kalimantan Barat telah berhasil mengorbitkan Putri Terbaik Provinsi Kalimantan Barat yaitu Betharia Halim, di bidang penjurian Internasional.

Betharia Halim, berhasil meraih Awarded High Pole Lion Dance Skills Judge (PASS) during the conduct of LDP International Culture Council High Pole Lion Dance Judging Course.

Dengan demikikan, mewakili Provinsi Kalbar Betharia Halim berhak menjadi juri kelas Internasional khususnya untuk untuk Olahraga Naga, Barongsai, Pekingsai. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Federasi Olahraga Barongsai Indonesia (FOBI) Kalimantan Barat Sugioto.

Sebelumnya, Penataran juri Federasi Olahraga Barongsai Indonesia (FOBI) Kalimantan Barat telah berlangsung dengan jumlah peserta sekitar 15 orang dari berbagai daerah utusan FOBI kabupaten/kota dan masyarakat umum, yang berlangsung pada 26-28 Mei 2023 di Mako PMK Panca Bhakti , di Jalan Suprapto, Pontianak.

“Dengan hasil penataran juri kemarin, menurut saya sudah cukuplah buat daerah, namun memang masih kurang dari apa yang saya targetkan. Minimal bisa 2 peserta bisa masuk kategori nasional lagi,” ujarnya kepada TribunPontianak.co.id, Minggu 4 Mei 2023.

Adapun hasil penataran Juri FOBI tingkat Provinsi yakni dengan Nilai A Sangat Bagus 90-100 = 0, Nilai B Bagus 80-89 = 5 orang, Nilai C Sedang 60-79 = 8 orang, Nilai D Buruk < 60>

Sugioto, selaku Ketua Umum FOBI Kalbar yang akrab disapa Rico mengatakan sangat berharap kali ini bisa menampilkan juri Kalbar di daerah maupun nasional, yang mana pada saat ini Indonesia masih sangat kekurangan juri-juri dibidang olaraga barongsai, pekingsai dan naga, baik itu ditingkat daerah seperti Kalbar apa lagi Nasional.

Kegiatan penataran juri yang dilaksanakan FOBI Kalbar ini juga sebagai wujud mempersiapkan atau meregenerasi juri ataupun pemain.

“Kita (FOBI Kalbar) berharap kedepan bagi mereka yang telah lulus dengan baik bisa dan mampu menciptakan juri-juri yang handal dan profesional, dan dapat mewakili Kalbar ditingkat daerah atau Nasional,”harapnya

Informasi lainnya, FOBI saat ini merupakan salah satu cabang olahraga terbaru yang dibawah binaan KONI, yang mana dalam waktu dekat ini FOBI Kalbar diminta PB FOBI untuk kesediaannya menjadi Tuan Rumah Pra-PON di kota Pontianak Kalimantan Barat.

“Dengan penataran ini kedepan diharapkan dapat membentuk akhlak maupun mental yang baik bagi para juri kita, yang selalu menjunjung tinggi sportifitas," pungkas Sugioto yang akrab disapa Rico.

