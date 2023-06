Soal UKK Bahasa Inggris Kelas 4 SD Semester 2, Kunci Jawaban Latihan UAS dan PAT Pilihan Ganda Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Yuk simak pembahasan materi Bahasa Inggris Kelas 4 SD Semester 2 (Genap) tahun 2023.

Berikut soal bisa dijadikan referensi dan latihan menghadapi Ulangan Akhir Semester (UAS), Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) atau Penilaian Akhir Tahun (PAT).

Soal UAS, UKK, PAT Bahasa Inggris kelas 4 SD ini sebagai soal uji kemampuan peserta didik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik.

Materi soal dan kunci jawaban yang dilansir dari Kurikulum 2013 tahun pelajaran 2022/2023.

Untuk soal dan jawaban ini dugunakan untuk mempelajari soal dan jawaban sebagai persiapan menghadapi UAS, UKK, PAT .

Berikut adalah selengkapnya soal dan jawaban Latihan UAS, UKK, PAT pelajaran Bahasa Inggris untuk siswa kelas kelas 4 SD Semester Genap dilansir dari sejumlah sumber:

A. Pilihan Ganda

Choose a, b, or c for the correct answer!

1. Doni : “Do you want to be a doctor?”

Andi : “ … ,I am”

a. Yes

b. Is

c. No

d. Don’t



2. Dino : “She is a good teacher”.

Ardi : “What is ... name?”.

a. They

b. Her

c. Them

d. Our



3. I …… at the Mosque.

a. Read

b. Pray

c. Sleep

d. Run