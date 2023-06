Soal IPA Ujian Kelas 7 SMP Lengkap Kunci Jawaban Soal Semester 2

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak soal IPA ujian Kelas 7 SMP Semester 2.

Ada 30 soal ujian sekolah berupa soal pilihan ganda.

Soal-soal ini dilengkapi dengan kunci jawaban mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau disingkat IPA.

Siswa yang akan mengikuti ujian sekolah bisa berlatih dengan soal dan kunci jawaban ini.

Persiapan perlu dilakukan untuk mendapatkan nilai yang baik.

Berikut soal IPA ujian Kelas 7 SMP disadur dari beragam sumber.

1. Senyawa yang bersifat asam akan menghasilkan ….

A. ion H+

B. ion H-

C. ion OH+

D. ion OH-

Jawaban: A

2. Perubahan wujud zat yang tidak menghasilkan zat jenis baru disebut perubahan …

A. fisika

B. wujud

C. kimia

D. reaksi

Jawaban: A

3. Berikut termasuk indikator alami, yaitu….

A. Bunga sepatu, kunyit

B. Jahe, lengkuas

C. Kulit manggis, lengkuas

D. Jahe, kubis ungu

Jawaban: A

4. Sebuah benda massanya 6 kg dipanaskan dari suhu 250C menjadi 350C, jika kalor jenis benda 0,2 kkal/kg0C, maka banyak kalor yang diperlukan adalah…..

A. 12 kkal

B. 20 kkal

C. 40 kkal

D. 60 kkal

Jawaban: A