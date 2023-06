Soal Bahasa Inggris Ujian Kelas 7 SMP Lengkap Kunci Jawaban Soal Semester 2

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cek contoh Soal Bahasa Inggris ujian Kelas 7 SMP Semester 2.

Contoh soal bahasa Inggris ini cocok untuk kamu yang duduk di Kelas 7 SMP.

Kamu yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sekolah wajib mempelajarinya.

Terdapat pula kunci jawaban untuk kamu mengoreksi jawaban mu.

Soal dan kunci jawaban sejumlah 50 pertanyaan pilihan ganda dirangkum khusus untuk siswa Kelas 7 SMP.

Berikut soal bahasa Inggris ujian Kelas 7 SMP disadur dari beragam sumber.

1. Mrs. Ica always goes to the supermarket. She works to count the price of the buyer’s groceries. She is a …

a. Cashier

b. Doctor

c. Journalist

d. Painter

2. Complete the sentence below using the correct form simple present tense!

He … not want to eat anything today.

a. Do

b. Does

c. Are

d. Is

3. Rearrange these words into the correct sentence.

always - on time - join - class - the - I

a. I always join the class on time

b. I always on time join the class

c. Join the class I always on time

d. The class on time I always join