Tawaran Menggiurkan Tinju Dunia Canelo dari David Benavidez, Cek Jumlahnya Jika Dirupiahkan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Canelo julukan Saul Alvarez menerima tawaran menggiurkan dari pihak David Benavidez untuk segera naik ring Tinju Dunia.

Sampson Lewkowick promotor dari David Benavidez menegaskan jika pihaknya telah mengirimkan proposal kepada Canelo.

Hal ini diperkuat oleh Sampson Lewkowick yang memposting ke media sosial miliknya tawaran ke pihak Canelo melalui email.

"yang saya yakin akan menjadi salah satu yang paling menguntungkan dalam karir Canelo, untuk menghadapi Benavidez" kata Sampson Lewkowick.

Menurut sumber yang dekat dengan kedua tim, total dompet akan mencapai $50 juta termasuk penjualan bayar-per-tayang.

Jika dirupiahkan, Tinju Dunia Canelo vs David Benavidez mencapai Rp. 742.950.000.000,00.

Berikut isi postingan Sampson Lewkowick yang menandai telah mengirim proposal kepada Canelo.

"Karena Anda telah memilih untuk melakukan negosiasi kami untuk David Benavidez untuk menghadapi Saul 'Canelo' Alvarez di depan umum, saya terpaksa memperbaiki beberapa kesalahan yang Anda buat dalam mengklaim bahwa Anda belum menerima tawaran apa pun.

Pada hari Senin 29 Mei pukul 16:45, saya mengirimi Anda email yang saya yakin akan menjadi salah satu tawaran paling menguntungkan dalam karir Canelo Alverez untuk menghadapi Benavidez.

"Tolong ketahuilah bahwa Anda memang memiliki tawaran untuk menghadapi Benavidez, yang cukup besar, dan saya harus memberitahu Anda bahwa saya tersinggung dengan klaim Anda bahwa saya 'berfantasi' tentang mewujudkan pertarungan ini.

Jika Anda juga tidak dapat melakukannya temukan surat terbuka ini dan tidak ada yang memberi tahu Anda tentang hal itu, siapa pun yang mengenalnya tolong beri tahu Eddy bahwa saya akan mengirimkan penawaran yang sama ini kapan saja untuk berkomunikasi dengan Canelo Alvarez.

Yang perlu dia lakukan hanyalah memberikan alamat email yang berfungsi, tampaknya." tulis Sampson Lewkowick.

Kolase David Benavidez dan Canelo. (KOLASE TRIBUNPONTIANAK.CO.ID)

Tale of The Tape Canelo vs David Benavidez

Saul Alvarez (59-2-2, 39 KO)