Soal UKK Bahasa Inggris Kelas 7 SMP Semester 2, Kunci Jawaban UAS PAT Pilihan Ganda

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini adalah deretan soal-soal materi Bahasa Inggris Kelas 7 SMP / MTs Semester 2 (Genap) tahun 2023.

Berikut soal bisa dijadikan referensi dan latihan menghadapi Ulangan Akhir Semester (UAS), Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) atau Penilaian Akhir Tahun (PAT).

Soal UAS, UKK, PAT Bahasa Inggris kelas 7 SMP /MTs ini sebagai soal uji kemampuan peserta didik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik.

Materi soal dan kunci jawaban yang dilansir dari Kurikulum 2013 tahun pelajaran 2022/2023.

Untuk soal dan jawaban ini dugunakan untuk mempelajari soal dan jawaban sebagai persiapan menghadapi UAS, UKK, PAT .

Berikut adalah selengkapnya soal dan jawaban Latihan UAS, UKK, PAT pelajaran Bahasa Inggris untuk siswa kelas kelas 7 SMP /MTs Semester Genap dilansir dari sejumlah sumber:

A. Pilihan Ganda

Berilah tanda silang (x) didepan huruf a,b, c atau d didepan jawaban yang benar !

1. You can put the food in the . . . .to keep it fresh and cold.

A. Microwave B. Refrigerator C. Stove D. Rice Cooker

2. My classmate always smiles and has many friends. She is . . . . .

A. Clumsy B. Healthy C. Friendly D. Lazy

3. A place where aircraft regularly take off and land, with buildings for passengers to wait in.

A. Gas station B. Train station C. Airport D. Parking Area