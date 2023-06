Soal Ujian Bahasa Inggris Kelas 1 SD Semester 2 dan Kunci Jawaban Soal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Lihat kumpulan soal ujian bahasa Inggris Kelas 1 SD Semester 2.

Soal terdiri dari 25 pilihan ganda, 10 soal isian dan 5 soal essay.

Soal-soal ini dilengkapi dengan kunci jawaban sd mata pelajaran Bahasa Inggris.

Soal dan kunci jawaban digunakan siswa dan orang tua untuk belajar.

Belajar diperlukan sebagai persiapan menjawab soal ujian sekolah.

Simak soal ujian Bahasa Inggris Kelas 1 SD Semester 2.

1. I puts my ….. in the table. ( Penggaris)

a. Eraser

b. Pencil

c. Ruler

2. The girl likes read a ….

a. Pencil

b. Chair

c. Book

3. P – P – L – E – A = …..

a. Please

b. Apple

c. Sleep

4. W – E – L – Y – L – O = …..

a. Hello

b. Pillow

c. Yellow

5. I – mother – love – My . The correct order is ….

a. Love mother my I

b. Love I my mother

c. I love my mother

Text to number 6 – 10

Rina like fruits. She always eats fruits everyday.

Rina very like apple. The colour of apple is red.

The apple tastes is sweet.

6. Who is in the text ?

a. Budi

b. Rina

c. Apple