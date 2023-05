Harga Haji Plus 2023 Berapa ? Kemenag RI Resmi Tetapkan Ongkos Naik Haji ONH Plus Minimal Segini

Inilah harga yang harus Anda tebus jika hendak menakses kuota paket Haji Khusus atau ONH Plus di musim Haji 2023 ini. Selengkapnya di artikel ini, Selasa 30 Mei 2023 .

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sobat Tribun Pontianak ingin segera menunaikan ibadah Haji ke Tanah Suci Mekkah , namun khawatir dengan panjangnya Daftar antrean keberangkatan dari Porsi yang ada saat ini?

Program ongkos Naik Haji Plus atau yang dikenal dengan ONH Plus mungkin bisa jadi stu di antar alternatif solusinya .

ONH Plus dikenal juga degan program Haji Khusus .

Yang mana program ini merupakan program haji resmi dari Pemerintah Indonesia .

Dan termasuk kuota Haji yang diterima Pemerintah Indonesia dari Arab Saudi pula .

Dasar hukum atau legal formal dari ONH Plus ini adalah Pasal 8 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Adapun penyelenggaraannya berdasarkan regulasi tersebut, dilaksanakan oleh badan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melaksanakan ibadah haji Khusus yang disebut Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Masa tunggu atau Daftar antrean Keberangkatan di ONH Plus relatif lebih pendek dibanding dengan program Haji Reguler .

Yakni antara 5 sampai 7 tahun?

Lantas, berapa harga biaya untuk bisa mengikuti ongkos Naih Haji Plus atau ONH Plus ini?

Nah, terkait dengan harga , dirangkum dari laman official web Kemenag RI , Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama atau Kemenag RI telah menetapkan batas minimal harga ONH Plus .

Di mana , harga untuk biaya minimal ongkos Naik Haji Plus atau ONH Plus 2023 tahun ini adalah di kisaran $ 8.000,- US dollar .

"Rapat koordinasi Kemenag dan PIHK menyepakati Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Khusus tetap, minimal sebesar 8.000 USD," ujar Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Nur Arifin , dalam rilis resmi Kemenag RI tertanggal 8 Maret 2023 lalu.

Lebih lanjut dijelaskan, setoran awal untuk ONH Plus adalah di angka $ 4.000 USD .