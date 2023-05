Golden Tulip Pontianak Berikan Diskon 58 Persen All Room, Gratis Ngopi dan Cookies Selama Setahun

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Tribun Pontianak bersama Hotel Golden Tulip Pontianak kembali menjalin kerja sama dalam bentuk MoU Tribun Family Card (TFC) Premium.

Kerja sama itupun ditandai melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Thomas Dananjaya, General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak dan General Manager Business Tribun Pontianak, Julia Lorrains, Selasa (30/5/2023).

Thomas Dananjaya mengatakan kerjasama ini memberikan feedback yang luar biasa khususnya kepada Hotel Golden Tulip Pontianak.

Tribun Pontianak bersama Hotel Golden Tulip Pontianak kembali menjalin kerja sama dalam bentuk MoU Tribun Family Card (TFC) Premium. (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/MIRNA)

"Kerjasama ini boleh dibilang simbiosis mutualisme. Dimana member TFC diuntungkan dengan fasilitas yang kami berikan. Dan kami juga diuntungkan dengan dari tamu-tamu kami jadi bertambah banyak," tuturnya saat perpanjangan kerjasama TFC Premium.

Thomas berharap kerjasama ini terus berlanjut setiap tahunnya dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

Dari kerjasama ini, Golden Tulip Pontianak memberikan gratis setiap hari cookies and coffee di Copacabana Pool and Lounge dan Diskon 58 persen all room (hanya berlaku Senin - Jumat, tidak berlaku untuk Sabtu, Minggu dan hari libur nasional).

Hanya dengan menunjukkan Aplikasi Tribun Family Card, Anda bisa mendapatkan keuntungan tersebut.

General Manager Business Tribun Pontianak Julia Lorrains mewakili Tribun Pontianak mengucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada Hotel Golden Tulip Pontianak atas kerjasama sebagai merchant TFC premium.

Nikmati Fasilitas Gratis Selama Setahun

Dengan menggunakan Member Tribun Family Card kamu bisa menikmati banyak fasilitas gratis selama setahun.

Gratis berenang 36 kali dalam setahun di Hotel Kapuas Palace (berlaku Senin - Jumat). Diskon 10 persen F&B di Equator Coffee Shop dan diskon kamar.

Gratis berenang sebanyak 12 kali dalam setahun di ParadiseQ Water Park.

Gratis berenang, diskon 10 persen room, diskon 20 persen makan dan minum, diskon 15 persen SPA, diskon 15 persen Brand Merchandise di Hotel Harris Pontianak.

Gratis Coffee dan Cookies dan diskon 58 persen all room di Hotel Golden Tulip Pontianak.

Gratis ngopi/teh, diskon 25 persen pizza dan diskon 50 persen room di Transera Hotel Pontianak.

Gratis lensa anti radiasi selama setahun, gratis kacamata anti radiasi blue ray, gratis periksa mata dan diskon 35 persen untuk lensa progresif di Optik Pvsat.

Gratis terapi seitai Jepang di Nakamura. Gratis terapi setai Jepang 30 menit sebanyak 6 kali dalam setahun (wajib terapi seluruh tubuh minimal 2 jam), berlaku setiap hari Senin - Jumat (tidak berlaku libur nasional).

Gratis cek up glukosa puasa, kolestrol dan asam urat 2 kali setahun dan diskon 20 persen rapid tes antigen dan rapid tes antibodi (tidak termaksud pemeriksaan biomolekuler atau PCR) di Klinik dan Laboratorium DNA.

Gratis coffee (iced cappucino) setiap hari selama setahun dan diskon 10 persen all menu di Antarasa by Dailybox Pontianak.

Selain mendapatkan fasilitas-fasilitas gratis dan diskon anda juga mendapatkan Gratis Langganan Koran Tribun Pontianak dan juga Mendapatkan Akses e-paper Tribun Pontianak dan Tribun Network lebih awal 10 edisi terakhir.

