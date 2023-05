50 Soal SKI Kelas 10 Ulangan Semester 2 2023 Lengkap Kunci Jawaban Ujian Sejarah Kebudayaan Islam

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah soal-soal ulangan dan ujian Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) kelas 10 Madrasah Aliyah terbaru tahun 2023.

Ada 50 contoh soal SKI yang dirangkum berdasarkan kisi-kisi dari materi pelajaran yang ada.

Cermati dan pahami soal yang ada selanjutnya berikan jawabanmu.

Sandingkan dengan kunci jawaban yang ada serta evaluasi pekerjaanmu.

Semakin banyak kamu benar dalam menjawab pertanyaan menunjukan tingkat pemahamanmu yang baik akan materi SKI tersebut.

Selain SKI dalam artikel ini juga merangkum soal serta kunci jawaban seluruh pelajaran kelas 10.

(Lengkap soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 10 tahun 2023 klik link)

Soal Sejarah Kebudayaan Islam Kelas 10:

1. Nama Abu Bakar As Sidiq merupakan gelar yang hanya dimiliki beliau Abu artinya bapak, dan Bakar As Siddiq artinya....

A. dengan segera mengikuti

B. dengan segera melakukan

C. dengan segera meragukan

D. dengan segera membela

E. dengan segera membenarkan

Jawaban : E

2. Khalifah yang mendapat julukan gudang ilmu dan pernah menjabat sebagai hakim yang masyhur adalah ....

A. Abu Bakar Ash Sidiq

B. Ali bin Abi Thalib

C. Mu’awiyah Ibn Abi Sufyan

D. Umar Ibn Khattab

E. Usman Ibn Affan

Jawaban : B

3. Wilayah Islam meliputi India ketika masa pemerintahan khalifah....

A. Ali bin Abi Thalib

B. Abu Bakar As Sidiq

C. Umar bin Khattab

D. Usman bin Affan

E. Umar bin Abdul aziz

Jawaban : A

4. Tahun baru Hijriah hasil inisiatif khalifah Umar bin Khattab mulai penanggalannya dipilih pada peristiwa ....

A. Hijrahnya Nabi Muhammad Saw ke Madinah

B. Terbukanya kota Madinah

C. Peristiwa haji wadak yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw

D. Kaum muslimin melakukan hijrah ke madinah

E. Peristiwa lahirnya Rasulullah Saw

Jawaban : A

5. Sikap tegas Abu Bakar As Sidik tercermin dalam ucapannya terhadap orang yang ingkar zakat, yakni akan tetap ditindak kalau tidak menunaikannya meskipun zakat itu hanya....

A. seutas tali domba

B. seutas tali kuda

C. seutas tali onta

D. seutas tali lembu

E. seutas tali kerbau

Jawaban : C

6. Peristiwa tahkim/arbitrase antara Mu’awiyah dan Ali bin Abi Thalib menimbulkan tiga golongan dalam tubuh umat Islam, yakni....

A. Khawarij-pendukung Mu’awiyah-Mu’tazilah

B. Khawarij-pendukung Ali-Mu’tazilah

C. Khawarij-pendukung Mu’awiyah-Sunni

D. Syiah-Sunni-Khawarij

E. Khawarij-pendukung Mu’awiyah-Syiah

Jawaban : E