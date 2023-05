Soal Ulangan Semester Matematika Kelas 2 Kurikulum Merdeka Lengkap Kunci Jawaban Terbaru Tahun Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut soal matematika ulangan semester 2 Kelas 2 sebagai pembelajaran.

Soal dilengkapi dengan kunci jawaban yang dapat dijadikan pembelajaran untuk menghadapi ujian sekolah.

Untuk itu, ikuti seluruh soal terbaru yang sudah disesuaikan dengan kurikulum merdeka lengkap dengan kunci jawaban.

Terdiri dari soal pilihan ganda dan essay yang dilengkapi dengan kunci jawaban.

Sehingga memberikan gambaran dalam menjawab soal ulangan pada semester 2.

Soal Pilihan Ganda Matematika Kelas 2

1. Seekor sapi kakinya ada 4. Ada 8 ekor sapi di kandang milik paman. Jumlah semua kaki sapi ada ....

a. 28

b. 30

c. 32

Jawaban : C

2. Setiap tangkai rambutan berisi 10 buah. Jika ada 8 tangkai, maka banyak rambutan ada .... buah.

a. 70

b. 80

c. 90

Jawaban : B

3. Ayah memanen pepaya sebanyak 5 pohon. Tiap pohon berisi 12 buah. Banyak pepaya yang dipanen ayah ada .... buah

a. 60

b. 65

c. 70

Jawaban : B

4. 4 x 5 x 2 = a x b = c. Nilai a, b, dan c yang benar adalah ....

a. a = 18, b = 2, c = 32

b. a = 20, b = 2, c = 40

c. a = 25, b = 2, c = 50

Jawaban : C

5. 9 x 4 = a x 9 = b. Nilai a dan b yang benar adalah ....

a. a = 4, b = 27

b. a = 4, b = 34

c. a = 4, b = 36

Jawaban : C

6. Sebuah mobil dapat mengangkut 8 penumpang. 6 mobil dapat mengangkut .... penumpang.

a. 40

b. 45

c. 48

Jawaban : C

7. Satu minggu ada 7 hari. 8 minggu ada .... hari.

a. 54

b. 56

c. 58

Jawaban : B

8. Hasil dari 30 : 6 adalah ....

a. 4

b. 5

c. 6

Jawaban : B

9. Bu Irma mempunyai 20 pensil. Pensil dibagikan kepada 20 anak. Banyaknya pensil yang diterima masing-masing anak adalah .... pensil.

a. 0

b. 1

c. 2

Jawaban : B

10. Hasil pengerjaan dari 18 : 3 : 2 adalah ....

a. 2

b. 3

c. 4

Jawaban : B

11. 63 : n = 7, nilai n yang benar adalah ....

a. 7

b. 8

c. 9