Soal Ujian Bahasa Inggris Kelas 2 SD Semester 2 dan Kunci Jawaban Soal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak ragam soal ujian bahasa Inggris kelas 2 SD Semester 2.

Ada 45 soal ujian sekolah berupa pilihan ganda.

Soal juga berisi kunci jawaban sd sebagai panduan mengoreksi jawaban.

Siswa kelas 2 SD yang sedang mempersiapkan diri mengikuti ujian sekolah bisa menggunakan soal dan kunci jawaban ini untuk belajar.

Minta lah orang tua menemani adik belajar untuk mendapatkan nilai tinggi.

Berikut ini soal ujian Bahasa Inggris kelas 2 SD Semester 2.

1. Andi : Hey! Good morning!

Ita : … , Andi!

a. Good afternoon

b. Good morning

c. Good night

d. Good evening

2. Vira : How are you today?

Jay : … . I get flu.

a. I am not so good

b. I am so good

c. I am good

d. I am not bad

3. Fahri wants to go sleep. Fahri’s mother says …

a. Good morning

b. Good afternoon

c. Good evening

d. Good night

4. We have breakfast in the …

a. Evening

b. Night

c. Morning

d. Afternoon

5. We have lunch in the …

a. Evening

b. Night

c. Morning

d. Afternoon

This text is for questions number 6-10.

My name is Cintia. I am eight years old. My mother is Mrs. Jenny. She is a doctor. My father is Mr. Leo. He is a policeman. I have one sister. She is Julia. I have one brother. He is alden. I have a happy family.

6. How old is Cintia?

a. She is seven years old

b. She is eight years old

c. She is nine years old

d. She is ten years old