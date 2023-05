Soal Ujian Bahasa Inggris Kelas 3 SD Semester 2 dan Kunci Jawaban Soal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak soal ujian bahasa Inggris Kelas 3 SD Semester 2.

Ada 50 soal ujian sekolah berupa pilihan ganda dan 5 soal ujian essay.

Kumpulan contoh soal ini menjadi materi belajar siswa menghadapi ujian sekolah.

Siswa melakukan latihan soal didampingi orang tua.

Latihan soal diperlukan untuk meningatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran Bahasa Inggris.

Berikut ini soal ujian Bahasa Inggris Kelas 3 SD Semester 2.

1. When it is the dry season, the weather is usually….

Cold

Hot

Windy

Cloudy

Jawaban: B

2. Motion energy is mean ….

Energi listrik

Energi gerak

Energi cahaya

Energi matahari

Jawaban: C

3. Which one is the example of electrical energy to motion energy?

Iron

Radio

Television

Blender