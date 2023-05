55 Soal PAI Kelas 5 Ulangan Semester 2 Tahun 2023 Lengkap Kunci Jawaban Ujian UAS Agama Islam Kls V

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah kumpulan soal ulangan Agama Islam kelas 5 SD tahun 2023.

Ada 55 contoh soal yang dirangkum untuk bahan belajar menghadapi ujian semester kenaikan kelas 5 SD tahun 2023.

Cermati dan pahami setiap pertanyaan yang ada dan berikan jawabanmu.

Adanya kunci jawaban tentu akan memudahkanmu dalam menjawab pertanyaan.

Mintalah bantuan pada orangtua hingga guru jika menemukan kesulitan dalam menjawab pertanyaan.

(Lengkap soal dan kunci jawaban soal ulangan kelas 5 klik link)

Perbanyak latihan soal dan membaca untuk mengasah kemampuanmu.

Soal Agama Islam Kelas 5 SD:

1. Rasul yang membawa ajaran Islam dan sekaligus sebagai rasul terakhir adalah…

a. Nabi Muhammad SAW

b. Nabi Ibrahim as

c. Nabi Adam as

d. Nabi Isa as

Jawaban : a

Baca juga: Soal Ujian Matematika Kelas 5 SD/MI Semester 2 Tahun 2023 Lengkap Kunci Jawaban Ulangan MTK Kelas V

2. Surat al-Ma’un berjumlah.... ayat.

a. 4

b. 5

c. 7

d. 8

Jawab : c

3. Perhatikan ayat berikut ini!

فَذ لِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ..............

Bunyi lafal yang tepat untuk melengkapi ayat surat al-Ma’un di atas adalah...

a. لِلْمُصَلِّيْنَ

b. الْيَتِيْمَ

c. الْمَاعُوْنَ

d. الْمِسْكِيْنَ

Jawab : b