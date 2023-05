30 Contoh Soal Bahasa Inggris Kelas 5 Ulangan Semester 2 Tahun 2023 Lengkap Kunci Jawaban Ujian UAS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cermati soal-soal Bahasa Inggris yang ada dalam artikel ini untuk bahan belajar menghadapi ujian semester 2 tahun 2023 kelas 5 SD/MI.

Ada beberapa contoh soal Bahasa Inggris yang dirangkum sebagai bahan belajar.

Perbanyak latihan soal untuk mengasah kemampuanmu dan carilah berbagai referensi lainnya untuk meningkatkan kompetensimu.

Semakin banyak latihan soal maka semakin banyak pengetahuanmu.

Dalam artikel ini tak hanya merangkum soal Bahasa Inggris namun juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 5 SD/MI.

(Lengkap soal dan kunci jawaban soal ulangan kelas 5 klik link)

Mintalah bantuan pada orangtua hingga guru ketika mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal.

Soal Bahasa Inggris Kelas 5 SD:

1. The sign mean untuk dijual is....

A. for sale C. toilet

B. discount D. for rent

Jawab : a

Baca juga: 55 Soal PJOK Kelas 5 SD/MI Ulangan Semester 2 Tahun 2023 Lengkap Kunci Jawaban Ujian UAS PJOK Kls V

2. The sign mean rumah makan is ……

A. dinning room C. airport

B. waiting room D. restaurant

Jawab : d