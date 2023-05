Jadwal Live Streaming Piala Dunia U20 Dinihari Ini: Laga Sengit Libatkan Jepang Israel Hingga Brasil

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini jadwal Live Streaming pertandingan Piala Dunia U20 pada Minggu 28 Mei 2023 dinihari.

Total akan ada empat pertandingan yang mewakili grup C dan D yang akan menyajikan laga sengit dinihari ini.

Grup C akan menyajikan pertandingan Kolombia vs Senegal dan Jepang vs Israel.

Sedangkan Grup D akan menyajikan laga Brasil vs Nigeria dan Republik Dominika vs Italia.

Berikut ini ulasan lengkap jadwal pertandingan Piala Dunia U20 dinihari ini.

Salah satu sorotan laga ini adalah pertandingan Brasil vs Nigeria di Grup D.

Pertandingan Brasil vs Nigeria akan dihelat di Stadion Unico Diego Armando Maradona, La Plata.

Adapun kick-off pertandingan ini akan berlangsung pada Minggu, 28 Mei 2023 pukul 01.00 dini hari WIB

Kemudian untuk Grup C sorotan akan tersaji laga penentu Jepang dan Israel.

Pertandingan Jepang vs Israel akan dihelat di Stadion Malvinas Argentinas, Mendoza

Duel kedua tim ini dijadwalkan pada Minggu, 28 Mei 2023 pukul 04.00 dini hari WIB.

Berikut ini jadwal lengkap pertandingan Piala Dunia U20 pada Minggu 27 Mei 2023 Dinihari:

Brasil vs Nigeria (Grup D)

Stadion Unico Diego Armando Maradona, La Plata

Minggu, 28 Mei 2023 Pukul 01.00 dini hari WIB