Tinju Dunia Josh Taylor vs Teofimo Lopez: Sang Pemegang Sabuk WBO Tak Mau Juri Asal Amerika

Kolase Teofimo Lopez vs Josh Taylor. Duel keduanya dijadwalkan pada Juni 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Satu diantara laga Tinju Dunia yang patut dinanti adalah Josh Taylor menghadapi Teofimo Lopez.

Pada pertarungan yang dijadwalkan pada 10 Juni 2023 di Madison Square Garden, New York itu, Josh Taylor mempertaruhkan sabuk WBO miliknya.

Jelang dua pekan duel berlangsung, Josh Taylor memberikan permintaan khusus pada pertarungan ini.

Petinju kidal Skotlandia itu berharap tiga juri Amerika tidak ditugaskan untuk mencetak skor pertandingan kejuaraan 12 ronde ia menghadapi Teofimo Lopez.

"Jelas, saya telah meminta untuk memiliki tiga hakim yang berbeda, bahwa tidak semua hakim Amerika," kata Josh Taylor.

Jadi, mudah-mudahan mereka menerima apa yang kami minta dan semoga itu yang terjadi. Tapi saya tidak membiarkan hal-hal seperti itu mengganggu saya.

Saya percaya pada diri saya sendiri dan saya yakin pada kemampuan saya, bahwa itu akan menjadi penampilan yang dominan, sehingga para juri tidak dapat menyangkal saya," tambah mantan Juara Tak Terbantahkan ini.

Sebelumnya, Komisi Atletik Negara Bagian New York menyetujui panel juri yang beragam untuk pertarungan terakhir Teofimo Lopez vs Sandor Martin pada akhir tahun 2022.

Tiga juri saat itu adalah Pasquale Procopio, Max De Luca dan Guido Cavalleri.

Pasquale Procopio asal Kanada dan Max De Luca asal California.

Hasilnya Pasquale Procopio dan Max De Luca memberikan kemenangan untuk Teofimo Lopez dengan skor 97-92 dan 96-93.

Sementara itu Guido Cavalleri dari Italia menilai Sandor Martin unggul dengan skor 95-94 atas Teofimo Lopez.

Kuatnya permintaan Josh Taylor untuk tak semua juri asal Amerika Serikat juga menilik hasil dari Devin Haney vs Vasiliy Lomachenko yang penuh kontroversi.

Josh Taylor (kedua dari kanan) berpose dengan timnya setelah kemenangannya dengan keputusan bulat atas Jose Ramirez dalam pertarungan gelar unifikasi dunia kelas welter junior di Virgin Hotels Las Vegas pada 22 Mei 2021 di Las Vegas, Nevada. Mantan juara tak terbantahkan ini menghadapi Teofimo Lopez pada Juni 2023 (David Becker/Getty Images/AFP)

Tale of The Tape Josh Taylor vs Teofimo Lopez