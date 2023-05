Soal Ujian Bahasa Inggris Kelas 5 SD Semester 2 Lengkap Kunci Jawaban Soal Ujian Sekolah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Lihat soal ujian bahasa Inggris Kelas 5 SD Semester 2.

Kumpulan soal ujian terdiri dari pilihan ganda dan essay.

Soal juga berisi kunci jawaban sd sebagai pedoman mengoreksi jawaban.

Rangkuman soal dan kunci jawaban ini baik digunakan orang tua.

Orang tua mengajar anaknya dengan latihan soal Bahasa Inggris Kelas 5 SD.

Berikut soal ujian Kelas 5 SD mata pelajaran Bahasa Inggris.

1. The sign mean rumah makan is...

A. dinning room

B. waiting room

C. airport

D. restaurant

Jawab : d

2. Calculating machine is...

A. camera

B. calculator

C. radio

D. facsimile

Jawab : b

3. We can hear many voice by using our...

A. head

B. nose

C. neck

D. ear