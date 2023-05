45 Soal SBK Kelas 11 SMA Lengkap Kunci Jawaban Soal Ulangan/Ujian Kenaikan Kelas IPA/IPS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Soal ujian sekolah SBK Seni Budaya Kelas 11 SMA/SMK/MA pada ulangan kenaikan kelas semester 2.

Seluruh soal merupakan panduan dan gambaran untuk menghadapi ujian sekolah.

Untuk meningkatkan kemampuan diri serta sebagai evaluasi agar mudah dalam melaksanakan ujian.

Maka dari pastikan untuk mengikuti seluruh soal dengan seksama.

Soal dibuat sedemikian rupa seperti pelaksanaan ujian dalam bentuk soal pilihan ganda yang dilengkapi dengan kunci jawaban.

Sehingga sangat mudah untuk dijadikan latihan dan gambaran dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi ulangan semester 2.

Soal Pilihan Ganda SBK Kelas 11 Semester 2

1. Dalam sebuah penciptaan karya seni rupa agar perhatian kita hanya akan tertuju pada suatu titik pusat disebut….

a. balance

b. repetition

c. centre of interest

d. ritme

e. audience

Jawaban : C

2. Lukisan aka nada kesan jauh dekat karena adanya….

a. jarak

b. gelap terang

c. distansi

d. tarefil

e. struktur

Jawaban : C

3. Karya seni rupa murni berfungsi mementingkan segi estetis atau….

a. keindahan

b. kebaikan

c. kepandaian

d. kepiawaian

e. kemahiran

Jawaban : A

4. Berikut yang termasuk karya seni rupa murni adalah….

a. lukisan

b. topi anyaman

c. gerabah

d. kerajinan

e. grafika

Jawaban : A

5. Komposisi berasal dari kata composition yang berarti susunan atau pengaturan dari bahasa….

a. Yunani

b. Inggris

c. Latin

d. Belanda

e. Jepang

Jawaban : B

6. Kontak dengan lingkungan lebih banyak dihasilkan lewat penglihatan, sehingga apa yang dilihat diwujudkan persis sama dengan yang dilihatnya. Jenis seniman tersebut bertipe….

a. natural

b. ekspresif

c. impresif

d. abstraktif

e. imposible

Jawaban : A

7. Garis yang dihasilkan dari coretan langsung atau goresan langsung dapat digolongkan garis….

a. fiktif

b. lurus

c. nyata

d. semu

e. imajinasi

Jawaban : C