35 Soal Ulangan Kenaikan Kelas PKN SMA Kelas 11 dan Kunci Jawaban Kls XI OSN/USBN

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Soal ujian sekolah Ekonomi Kelas 11 SMA/SMK/MA pada pelaksanaan ulangan kenaikan kelas Semester 2 tahun 2023.

Soal merupakan sejumlah rangkuman soal dari materi Ekonomi kelas 11 yang dapat dijadikan latihan dan evaluasi kemampuan diri.

Sejumlah soal kemungkinan pula akan keluar dalam soal ujian, sehingga jadikan soal dan kunci jawaban sebagai panduan untuk meningkatkan pemahaman terhadap materi pelajaran.

Serta jawaban seluruh soal dengan kemampuan diri sendiri, sebab soal dan kunci jawaban dapat dijadikan bekal dalam menjawab soal.

Soal Pilihan Ganda Ekonomi Kelas 11 Semester 2

1. Dasar hukum dalam penyelenggaraan keuangan daerah dan pembuatan APBD yang berisi tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah adalah ….

a. UU No. 32 Tahun 2003

b. UU No. 33 Tahun 2003

c. PP No. 105 Tahun 2000

d. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002

e. PP No. 101 Tahun 2000

Jawaban : c

2. Pengawasan eksternal pelaksanaan APBD dilakukan oleh ….

a. DPRD dan BPK

b. Pemerintah Daerah

c. BPK

d. DPRD

e. Pemda

Jawaban : a

3. Dana yang dialokasikan dalam APBN untuk daerah dinamakan ….

a. pendapatan asli

b. dana perimbangan

c. dana bagi hasil

d. dana alokasi umum

e. alokasi khusus

Jawaban : b

4. Semua jenis pengeluaran untuk kegiatan pembangunan di daerah, yang meliputi pelaksanaan proyek fisik dan non fisik dinamakan ….

a. belanja rutin

b. belanja gaji

c. belanja barang

d. belanja pemeliharaan

e. belanja pembangunan

Jawaban : e

5. Secara umum, pajak yang harus ditanggung oleh keluarga adalah …

a. pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan

b. pajak penjualan atas barang mewah, bea materai

c. pajak bumi dan bangunan, pajak daerah dan retribusi

d. pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan

e. pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan

Jawaban : d

6. i. PPh iv. BBn

ii. PPn v. PkB

iii. PBB

dari pajak-pajak di atas, yang termasuk pajak langsung adalah …

a. i, ii, iii

b. ii, iii, v

c. i, iii, iv

d. i, iii, v

e. iii, iv, v

Jawaban : d

7. Berikut yang bukan termasuk contoh retribusi adalah …

a. pembayaran air minum

b. pembayaran rekening telepon

c. pembayaran rekening listrik

d. pembayaran pajak kendaraan bermotor

e. pembayaran parkir

Jawaban : d

8. UU No. 19 Tahun 1997 berisi tentang ….

a. pajak daerah dan retribusi

b. bea perolehan ha katas tanah dan bangunan

c. bea materai

d. pajak perseroan

e. bea cukai

Jawaban : a

9. Orang akan mmbayar pajak penghasilan menurut besar kecilnya penghasilan. Orang yang berpenghasilan rendah akan mendapatsubsidi, misalnya sunsidi pembelian beras untuk masyarakat miskin yang disebut dengan program raskin. Dalam hal ini pajak berfungsi sebagai …

a. alat pemerataan pendapatan

b. sumber pendapatan negara

c. pengatur pendapatan ekonomi

d. pengendalian sosial

e. administrasi pendapata negara

Jawaban : a