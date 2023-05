Soal Bahasa Inggris Sumatif Kelas 3 SD Ulangan/Ujian Akhir Semester 2 dan Kunci Jawaban Kls III

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Soal ulangan semester 2 Bahasa Inggris Kelas 3 SD/MI pada ujian kenaikan kelas tahun 2023.

Seluruh soal memiliki kunci jawaban yang dapat memberikan pengalaman dan gambaran dalam menjawab soal-soal ujian.

Maka dari itu, pelajari seluruh soal untuk pembelajaran serta dapatkan kunci jawabannya sebagai pengetahuan.

Untuk soal telah disesuakan dengan pembelajaran kurikulum merdeka tahun 2023.

Baca juga: Soal Ujian Seni Budaya Kelas 5 SD Semester 2 Lengkap Kunci Jawaban Soal Ujian Sekolah

Soal Pilihan Ganda Bahasa Inggris Kelas 3

1. Santi is hungry. She wants to…

a. Eat

b. Drink

c. Play

Jawaban : A

2. Ibuku suka nasi goreng. The english sentences are….

a. My father like fried noodles

b. My father like rice

c. My father like fried meat

Jawaban : B

3. I am Diki. I am a student, I need….

a. Car, uniform, handphone, money

b. Book, pen, pencil, bag

c. House, sofa, bed, car

Jawaban : B

4. Food In Indonesia is….

a. Sayuran

b. Makanan

c. Minuman